Минобороны сообщило об ударе по перевозившему боеприпасы украинскому судну

Российская армия поразила украинское судно, которое перевозило боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, по утверждениям оборонного ведомства, были нанесены удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам изготовления, местам хранения и запуска БПЛА. Для этого использовалась авиация, беспилотники, были задействованы ракетные войска и артиллерия, следует из сообщения Минобороны.

Сегодня Минобороны сообщило о том, что российская армия заняла пять населенных пунктов в Курской области. Кроме того, под контроль были взяты населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР.