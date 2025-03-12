Полиция задержала 42 человека после драки со стрельбой в Ногинске

Сотрудники полиции задержали 42 человека, которые устроили драку со стрельбой на площади Ленина в подмосковном городе Ногинске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), сообщили в подмосковном отделе МВД.

Сообщение о драке и похожих на выстрелы звуках поступило в ночь на 12 марта в дежурную часть 1-го отдела полиции «Ногинское». По предварительным данным, возле одного из домов на площади Ленина «произошла ссора, переросшая в потасовку». Приехавшие на место происшествия правоохранителя изъяли зарегистрированное травматическое оружие. Один из участников конфликта обратился к врачу.

Новостной Telegram-канал Ногинска заявил, что участники конфликта — мигранты. Отмечается, что многие из них успели скрыться к приезду полиции.

Никита Черненко