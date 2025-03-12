Экс-начальник управления соцзащиты из Батайска осужден за мошенничество

В Батайске осудили бывшего начальника управления социальной защиты населения за превышение должностных полномочий, сообщили в управлении СК по Ростовской области. Здесь уточнили, что приговор вынесен по четырем эпизодам, связанным с выдачей адресной социальной помощи.

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«С февраля 2022 года по апрель 2023 года чиновник необоснованно выдавал помощь гражданам, не имеющим на это права. Решения принимались без участия комиссии, что нарушало процедуру»,— следует из материалов дела.

Суд приговорил бывшего начальника управления к двум годам лишения свободы условно и запретил полтора года занимать должности в органах местного самоуправления.

Николай Аксенов