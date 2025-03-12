В Челябинской области среднемесячная начисленная зарплата выросла за год на 21%

По итогам 2024 года в Челябинской области среднемесячная начисленная зарплата работников составила более 70,9 тыс. руб. Показатель вырос на 21,3% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона со ссылкой на Челябинскстат.

Сильнее всего среднемесячная начисленная зарплата выросла за 2024 год у работников сельского и лесного хозяйства — на 32% (56,4 тыс. руб.), в строительной отрасли — на 29,3% (64,2 тыс. руб.), в сфере культуры и спорта — на 28,1% (72,8 тыс. руб.).

Самые большие зарплаты зафиксированы у работников финансовой и страховой сферы — 98,3 тыс. руб. в месяц, информации и связи — 91,3 тыс. руб., а также у сотрудников обрабатывающих производств — 85,5 тыс. руб.

Самые низкие среднемесячные зарплаты по итогам 2024 года у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 39,9 тыс. руб., риэлторов — 43,9 тыс. руб., сотрудников сферы образования — 52,5 тыс. руб.

Рост реальной заработной платы с учетом инфляции в 2024 году составил 12,6% к уровню 2023 года.