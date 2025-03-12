Под суд пойдет москвич за гибель знакомого на отдыхе в Астраханской области

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности знакомому (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении жителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснило следствие, компания из девяти отдыхающих разбила лагерь для отдыха и рыбалки в займищной зоне близ с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области. В вечернее время 8 августа минувшего года фигурант не обеспечил должные меры безопасности и наехал на автомобиле при движении задним ходом на 62-летнего жителя российской столицы. Потерпевший скончался.

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов