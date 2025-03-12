С экс-главы строительной компании взыскали 28 млн недоплаченных налогов

Второй кассационный суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда о взыскании с бывшего руководителя ООО «Проектно-строительная компания "СпецПроектГрупп"» 28 млн в качестве неуплаченных налогов и оплаты пеней. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что летом 2024 года ярославский суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес соответствующее решение. Само нарушение закона произошло еще в 2017-2018 годах.

«Бывший директор включил в систему взаиморасчетов управляемого им юридического лица искусственно созданные подконтрольные организации, осуществляющие деятельность формально. В результате заключения с ними фиктивных гражданско-правовых договоров были завышены расходы организации и вычеты по налогам»,— рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело за неуплату налогов было прекращено. Однако ущерб от налогового преступления не возмещен. Решение суда ответчик обжаловал в апелляционном и кассационном порядке, но в итоге оно осталось без изменений.

Алла Чижова