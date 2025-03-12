По делу о взятке осуждены бывший полицейский и предприниматель

Ставропольский краевой суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшего начальника тыла ОМВД по Петровскому городскому округу Юрия Данькова. По этому же делу осуждена индивидуальный предприниматель Марина Бушева, которая обвинялась в том, что давала взятку «в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установило следствие, с июня 2017 по апрель 2023 года Юрий Даньков получил от предпринимательницы более 2,4 млн руб. «за содействие в заключении государственных контрактов на уборку административных зданий и территории структурных подразделений отдела ведомства, а также за беспрепятственное подписание актов об оказанных услугах».

По приговору суда офицеру придется провести восемь с половиной лет в колонии строгого режима, он также лишен на десять лет права занимать руководящие должности в правоохранительных органах и должен выплатить штраф в сумме 5 млн руб. Марине Бушевой назначено восемь лет колонии общего режима, запрет на пять лет заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных и муниципальных контрактов, а также штраф в размере 4 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск