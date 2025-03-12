Самосвал снес фрагмент Ладожского моста в Кировском районе Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области самосвал снес фрагмент Ладожского моста. Об этом рассказали очевидцы в группе «Мегаполис | ДТП и ЧП».

По предварительным данным, самосвал с открытым кузовом проезжал под мостом и задел перекрытие. После этого, со слов очевидцев, с переправы стали сыпаться камни. При этом на данный момент пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель Volkswagen притормозил движение по дамбе после встречи с барьером.

Дарья Астанина