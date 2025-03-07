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Водитель Volkswagen притормозил движение по дамбе после встречи с барьером

В первом часу дня 7 марта на 136-м км внутреннего кольца КАД легковой автомобиль Volkswagen врезался в барьерное ограждение, сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.

Фото: vk.com / spb_today

Фото: vk.com / spb_today

На место происшествия сразу вызвали ГИБДД и экстренные службы. Из-за ДТП движение по правой и средней полосе дороги оказалось затруднено. Сведения о пострадавших, как и причины аварии, уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что под Тосно машина съехала с дороги и влетела в столб электропередач. В результате столкновения погиб ребенок.

Андрей Маркелов

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