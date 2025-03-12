Игорь Угольников намерен снять работников УВЗ в фильме о подвиге танкистов

Работники Уралвагонзавода (УВЗ) примут участие в съемках нового художественного фильма Игоря Угольникова «Урал-Фронту» о формировании Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинорежиссер Игорь Угольников во время встречи с работниками УВЗ

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Кинорежиссер Игорь Угольников во время встречи с работниками УВЗ

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Фильм расскажет об истории создания уникального воинского соединения. В основу сценария легли книги и архивные документы из фондов Выставочного комплекса УВЗ. Прототипами героев стали реальные труженики завода, которые работали в тылу во время Великой Отечественной войны.

«Основную часть съемок можно провести в Нижнем Тагиле, а самое главное, чтобы в картине принимали участие тагильчане. Сегодняшняя встреча и есть старт работы над картиной “Урал-фронту”»,— отметил Игорь Угольников во время встречи с работниками УВЗ.

Уральский добровольческий танковый корпус был создан во время Великой Отечественной войны в 1943 году по инициативе жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей. Все необходимое для корпуса было приобретено на собранные средства уральцев. На зачисление в состав УДТК было подано более 110 тыс. заявлений. Корпус насчитывал 9660 человек. За два года войны бойцы УДТК прошли 5,5 тыс. км, из них 2 тыс. км — с боями. Первый бой УДТК принял 27 июля 1943 года во время Курской битвы. После боя УДТК получил звание гвардейский и стал именоваться 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус.

Ранее концерн УВЗ и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) заключили соглашение о сотрудничестве в целях лицензирования игрушечных моделей военной техники, которые созданы по образу танков и машин.

Полина Щуцкая