РБК: набор в «школу губернаторов» отложили ради программы «Время героев»

Набор в «школу губернаторов» отложили ради переориентирования ресурсов на управленческие проекты «Время героев» и «Лидеры России. Политика». Об этом сообщили РБК два источника, близких к администрации президента, и источник, близкий к руководству губернаторской программы.

Набор в «школу губернаторов» проводится весной. «Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты»,— сказал один из собеседников издания. Источник, близкий к руководству «школы губернаторов», сказал, что она начнет работу, но позже — возможно, осенью.

«Школа губернаторов» — образовательная программа на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС, первый поток обучения прошел в 2017 году. Сейчас из 89 глав регионов — 52 выпускники «школы губернаторов». «Время героев» — программа по подготовке ветеранов СВО для госслужбы. Она стартовала 1 марта 2024 года. За год по ней прошли обучение 83 человека. «Лидеры России. Политика» — запущенный в этому году конкурс для отбора кандидатов на федеральные выборы.

О запуске аналогов «Времени героев» в регионах России — в материале «Ъ» «Резерв народного главнокомандования».