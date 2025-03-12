Якушев призвал чиновников «быть терпеливыми» в вопросах демографии

Властям «принципиально важно быть терпеливыми» в решении демографических вопросов и оценке результатов соответствующих реформ, считают в руководстве «Единой России» (ЕР). Позицию партии озвучил секретарь ее генсовета Владимир Якушев на встрече с муниципальными чиновниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Любой процесс требует времени, а все, что касается демографии,— это вопросы на годы, десятилетия»,— сказал господин Якушев, напомнив, что в детородный возраст вошло немногочисленное поколение граждан, родившихся в 1990-х, «о чем нас давно предупреждали». «Яма, о которой долго говорили, мы в нее попали, чуда никакого не произошло»,— отметил он.

Теперь властям следует отказаться от «шапкозакидательства» и не ждать эффекта от программ «уже завтра», и настроиться на «серьезную и системную работу», связанную в первую очередь «с изменением определенной ментальности» граждан в части демографического выбора. «Много вопросов, которые связаны с воспитательной функцией, пропагандой в хорошем смысле, что не даст эффект в моменте, но заниматься этим надо»,— уверен единоросс.

Подробнее о взаимодействии «Единой России» с чиновниками на местах — в материале «Ъ».

Григорий Лейба