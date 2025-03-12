Суд обязал уфимца вернуть 540 тысяч рублей жертве телефонных мошенников

Советский районный суд Уфы вынес решение о взыскании с уфимца Тимура Хакимова 540 тыс. руб., перечисленных пенсионеркой из Тамбова после разговора с мошенниками. С соответствующим иском к уфимцу обратилась прокуратура.

Как следует из материалов дела, уфимка 1954 года рождения перечислила неустановленныму лицу 10 млн руб., полагая, что таким образом помогает правоохранительным органам. Было возбуждено уголовное дело, при расследовании которого выяснилось, что часть денег обманутая пенсионерка перевела на банковский счет жителя Уфы.

Прокуратура в иске просила взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения. В обосновании исковых требований были предъявлена банковская выписка по счету.

Суд, удовлетворяя заявление, принял во внимание, что стороны не заключали договор, по которому истец была бы обязана перечислять ответчику деньги, нет. Также не нашлось подтверждения, что переведенная сумма была благотворительным взносом, а из материалов уголовного дела следовало, что денежные средства были перечислены на карту ответчика вопреки воле истца.

Наталья Балыкова