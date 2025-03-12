Агротуристический кластер в Туапсинском районе за 2 млрд построят до 2032 года

Строительство агротуристического кластера в селе Георгиевское Туапсинского района запланировано в четыре очереди со сроком до 2032 года. В реализацию проекта намерены вложить более 2 млрд руб. Площадь кластера составит более 100 га, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года (ПМЭФ-2024) в июне 2024 года было подписано трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта АО «Турбаза «Волна». Это соглашение направлено на дальнейшее развитие туристической отрасли в Туапсинском районе.

Как рассказали в администрации района, в рамках проекта планируется создание агротуристического комплекса, который будет сочетать в себе различные виды туризма: сельский, рекреационный, событийный, фольклорный и гастрономический. При этом комплекс будет также включать в себя полноценное сельскохозяйственное производство органической продукции.

Кластер будет состоять из 35 земельных участков. Проект включает строительство более 200 объектов капитального и некапитального строительства. Эти объекты будут служить для производства сельскохозяйственной продукции и обеспечат возможность принимать более 1 тыс. туристов в сутки. Планируется, что проект обеспечит около 700 новых рабочих мест.

Развитие территории делится на три функциональные зоны. Производственная включает в себя фермы, сады, теплицы и пасеку. Историческая, культурно-массовая зона — природный отдых, участие в фермерской жизни, культурный туризм и спортивно-оздоровительный отдых. В свою очередь туристическая зона состоит из туристического городка двух типов, а также включает фермы и сады, пасеку, ярмарку, приюты для лесных животных, зоны активного отдыха и зоны проведения фермерских мастер-классов.

«В каждой из этих зон предусмотрен свой индивидуальный тип благоустройства и предусматривается размещение нескольких детских игровых площадок с использованием природного рельефа, дополненными зонами отдыха для родителей, локальных тематических площадок отдыха для различных возрастных категорий пользователей, природной зоны со сформированными прогулочными маршрутами на рельефе»,— рассказали в администрации.

Алина Зорина