Проект реконструкции дороги к инфекционному центру в Ростове не прошел экспертизу

Ростовская областная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий выдала отрицательное заключение по реконструкции дороги от переулка Алябьева до улицы Виталия Ходоша. Об этом сообщает издание «Город N».

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Почему отклонили проект, издание не указывает.

По данным издания, дорога находится с микрорайоне Платовском недалеко от Ростовского моря. Предполагается, что ее реконструкция на участке 2,7 км улучшит проезд до инфекционного госпиталя.

Реконструкция предполагает расширение до четырех полос с тротуарами шириной 2,25 м и велодорожкой 2 м.

Проект реконструкции дороги был согласован администрацией Ростова в феврале.

Сергей Иванов