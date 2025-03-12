В Лиге чемпионов определилась первая пара четвертьфиналистов — это «Интер» и «Бавария». Кроме того, в следующей стадии турнира сыграют «Барселона» и «ПСЖ», но их соперники станут известны только 12 марта. Самым напряженным матчем вечера 11 марта стала игра «Ливерпуль»—«Пари Сен-Жермен», где парижский клуб взял верх в серии пенальти. За развитием событий на «Энфилде» следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Powell / Reuters Фото: Peter Powell / Reuters

В первой встрече в Париже лучший клуб Франции был прекрасен в атаке, но уступил (0:1). И на «Энфилде» команда Луиса Энрике планировала дать реванш красным, поэтому неудивительно, что уже на 12-й минуте преимущество хозяев растаяло, как британский туман в ясную погоду. Но развить успех парижане не смогли, а во втором тайме игру уже вел «Ливерпуль». Матч держал в напряжении опасные моменты, штанги перекладины, сейвы вратарей, отмененные голы, но в итоге вся эта нервная свистопляска плавно перетекла в дополнительное время. Где, кстати, больше и интереснее атаковал ПСЖ.

Но все-таки выявлять победителя по итогам двух матчей командам пришлось в серии пенальти. И тут на первый план вышел вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец протащил аж два одиннадцатиметровых, и под свист переполненного «Энфилда» футболисты ПСЖ метались по полю, отмечая свой выход в четвертьфинал.

В остальных матчах дня интриг не было. «Барселона» обыграла «Бенфику» (3:1), «Бавария» — «Байер» (2:0), а «Интер» — «Фейеноорд» (2:1). 12 марта в Лиге чемпионов ожидается сразу два противостояния, где ничего не ясно. Во главе угла, конечно, мадридское дерби «Атлетико»—«Реал». В первой встрече неделю назад команда Карло Анчелотти выиграла (2:1), но ответная игра пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитан», и даже букмекеры не посмели сделать «сливочных» фаворитами, но большинство экспертов все-таки отдают предпочтение гостям. Магия «Реала» по-прежнему живет в сердцах поклонников футбола, уверен Дмитрий Булыкин, который сам не раз выходил на поле в матчах Лиги чемпионов:

«Иногда у "Реала" игра не получается, но они вытаскивают матчи, в том числе за счет "магии брови" Анчелотти. "Реал", конечно, магическая команда с суперфутболистами со всего мира».

Вторая пара, где пока ничего не ясно, это «Лилль»—«Боруссия». В Дортмунде на глазах у изумленной публики команды сыграли вничью (1:1). И 12 марта в Лилле скромный французский клуб имеет все шансы прыгнуть выше головы. Причем шансы эти достаточно высоки, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Шансы "Лилля" на данный момент выглядят более предпочтительными. "Лилль" в отборе победил "Реал" и забил шесть голов "Фейеноорду".

То есть команда не пасует перед фаворитами и, когда нужно, использует всю свою атакующую мощь для того, чтобы подавить того, кто относится к нему с некоторым, возможно, пренебрежением».

Прелесть в том, что матч «Лилль»—«Боруссия» начинается раньше остальных, в 20:45. Так что можно сначала насладиться футболом в исполнении команд попроще, а затем уже переходить к мадридскому дерби.

В двух других противостояниях дня, если смотреть правде в глаза, все ясно, ведь неделю назад «Астон Вилла» обыграла «Брюгге» (3:1), а «Арсенал» огорчил ПСВ (7:1).

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