В неделю 8 марта посещаемость ТЦ юга России выросла на 19%

В торговых центрах юга России в неделю 8 марта посещаемость выросла на 19%. Неделя 8 марта традиционно является одним из пиковых периодов по посещаемости торговых центров наряду с 35-й неделей года (начало учебного сезона) и предновогодним периодом. В этом году зафиксирован рост среднедневной аудитории по сравнению с обычными значениями, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

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Mall Index для крупных городов юга России на 10-й неделе (на которую пришлось 8 Марта) оказался на 19% выше, чем неделей ранее. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество посетителей снизилось на 12%.

Отставание показателей относительно 2024 года связано с долгосрочными рыночными трендами, рассказал господин Васильев. В течение нынешнего года динамика посещаемости в регионе остается ниже уровней прошлого года. Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение трафика в ТЦ, стала аномально теплая погода в первой декаде марта, из-за чего часть потенциальных посетителей предпочла проводить время на открытом воздухе.

Вячеслав Рыжков