WSJ: Китай активно изучает океанское дно для повышения военного потенциала

Опрошенные The Wall Street Journal (WSJ) эксперты и ученые сообщают, что Китай в последнее время заметно активизировал изучение океанского дня за пределами своих территориальных вод. Китайские суда были замечены у берегов Таиланда, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки и Индии.

Сообщается, что гражданские суда из КНР исследуют рельеф дна, силу и направление течений, плотность и температуру воды на поверхности, в толще воды и у дна, содержание микроэлементов. Одни эксперты полагают, что таким образом китайцы хотят определить перспективность добычи полезных ископаемых в океане, а другие опасаются, что такие данные могут быть использованы и в военных или разведывательных целях, в частности для установки гидроакустических буев и даже мин.

Кроме того, данные о морских течениях и плотности воды могут помочь определить оптимальные маршруты максимально бесшумного движения подводных лодок. «В разных частях океана звук распространяется по-разному,— отмечает старший научный сотрудник Йельского университета Питер Даттон.— Если вы к тому же понимаете контуры дна, это может стать важной информацией».

Евгений Хвостик