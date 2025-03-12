На таможне в Екатеринбурге выявили партию из 79 тыс. стелек без декларации

Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста в Екатеринбурге обнаружили крупную партию незадекларированных стелек для обуви из Китая, сообщили в Уральском таможенном управлении (УТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское таможенное управление Фото: Уральское таможенное управление

Местное предприятие оптовой торговли сделало закупку в Китае. В документах импортера указано, что в составе груза весом более 2 тонн находится 305 коробок со стельками и вкладными элементами в обувь, а также с изделиями из силикона и полимерных материалов. Во время таможенного досмотра инспекторы обнаружили свыше 79 тыс. стелек, которые не были задекларированы. В отношении екатеринбургской компании возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят и передан на хранение.

Напомним, в феврале таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку, прибывшую авиарейсом из Душанбе, которая пыталась ввезти 91 кг незадекларированной женской одежды. Всего в ее багаже было обнаружено 185 платьев, палантинов, шарфов, носков и тканей.

Ирина Пичурина