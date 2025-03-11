До пяти выросло количество погибших при ударе по ТЦ в Курской области

Количество погибших при ударе по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области выросло до пяти. Скончался мужчина 1999 года рождения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В прицеле нашего внимания и раненые в торговом центре. Все они находятся в областной клинической больнице. Двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве»,— рассказал глава региона.

Об атаке на курский ТЦ стало известно около 22:00 10 марта. В момент удара в нем находились посетители. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Подробнее об этой атаке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова