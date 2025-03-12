В челябинском театре драмы имени Наума Орлова назначен новый директор

Новым художественным руководителем и директором театра драмы имени Наума Орлова в Челябинске стал Владимир Казаченко. Соответствующий приказ был подписан министром культуры региона Алексеем Бетехтиным 10 марта, сообщает пресс-служба областного минкульта.

Владимир Казаченко с 2019 года руководил московским театром «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. До этого он также восемь лет возглавлял театр юного зрителя в Томске.

Предыдущим руководителем театра имени Наума Орлова с 2011 года была Елена Петрова. Она продолжит работать в культурном учреждении исполнительным директором.