Министерство образования США сокращает половину сотрудников в ожидании закрытия

Под давлением администрации Дональда Трампа Министерство образования США приступило к масштабным сокращениям сотрудников. Как заявила министр образования Линда Макмэн, почти 50% (2183 из 4133) сотрудников уже сегодня получат соответствующее уведомление и будут отправлены в административный отпуск с 21 марта.

Министр отметила, что все эти сокращения отражают стремление ведомства «к эффективности, подотчетности и обеспечению того, что ресурсы направляются туда, где они нужнее всего: учащимся, родителям и учителям». При этом позже госпожа Макмэн сказала, что эти сокращения — первый этап на пути полного закрытия министерства. О планах закрытия Дональд Трамп заявлял еще в ходе президентской кампании, а после избрания на пост президента подтвердил это намерение. По словам госпожи Макмэн, президент «ясно и четко изложил это поручение». Правда, уточнила министр, полное закрытие министерства все же потребует решения Конгресса США.

Почему Госдепартамент США готовится закрыть ряд миссий за рубежом — в материале «Американская дипломатия должна быть экономной».

Алена Миклашевская