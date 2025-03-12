Подразделениями группировки войск «Север» в процессе наступления освобождены от вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Об этом проинформировало Минобороны России.

За прошедшие сутки потери украинских войск составили не менее 260 солдат, уничтожены по три бронетранспортера и боевых машины пехоты, танк, десять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов: Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Одна из контратак противника была успешно отбита.

За время военных действий потери ВСУ дошли до 66 810 военных, 392 танков, 314 боевых машин пехоты, 275 бронетранспортеров, 2 191 боевой бронированной машинаы и 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пяти мостоукладчиков, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных и командно-штабной машин.

Сутками ранее российскими войсками были освобождены 12 населенных пунктов и более 100 кв. км в Курской области.

Анна Швечикова