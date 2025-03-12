Ставропольский край получит возможность списать 66% бюджетных кредитов

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань прокомментировал решение федерального правительства о списании до двух третей бюджетных кредитов для регионов, при условии направления не менее половины высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Возможность списания значительной части бюджетных кредитов и направления высвободившихся средств на развитие коммунальной инфраструктуры края будет учтена при корректировках, вносимых в главный финансовый документ края, уже в этом году»,— отметил спикер краевой Думы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал об этой возможности на совещании у Президента России Владимира Путина. Уже утверждены правила списания, которые коснутся 79 регионов, включая Ставропольский край.

Минфин России работает над заключением соглашений с субъектами РФ о переносе сроков погашения задолженности и ее списании по мере направления средств на инфраструктурные проекты. Регионы могут уточнить свои предложения по использованию высвобождаемых ресурсов до 1 ноября 2025 года.

Николай Аксенов