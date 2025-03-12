Вратарь ПФК «Краснодар-ЮМР» забил гол в победном матче сборной России

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче, завершившемся серией пенальти — 3:3 (4:3). Встреча прошла в Иране и стала успешной для вратаря ПФК «Краснодар-ЮМР» Дениса Пархоменко, который не только отразил два удара с 11-метровой отметки, но и сам реализовал пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал 1 марта в Маскате, где российские футболисты дважды обыграли сборную Омана — 6:5 и 6:3. В Бушире подопечные Михаила Лихачева провели еще два матча против Ирана: 9 марта одержали победу (5:1), а 11 марта выиграли в серии пенальти.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре на строительство домашнего стадиона для ПФК «Краснодар-ЮМР» могут выделить 100 млн руб. Стадион будет расположен в парке 30-летия Победы.

Вячеслав Рыжков