Кремль заявил о хорошей динамике у российских войск в Курской области

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за успехами российских военных в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая»,— сказал господин Песков.

За последние несколько дней российские войска отбили около 20 населенных пунктов и зашли в Суджу: сегодня были опубликованы кадры из центра города — бойцы ВС РФ развернули российские флаги у здания администрации.

По данным Минобороны, за последние сутки Украина потеряла на курском направлении 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера и другая военная техника.

Бои с ВСУ в курском приграничье продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны сообщало, что РФ вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.