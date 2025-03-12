С минимущества взыскали 33 млн рублей за реквизицию участка со складами

Согласно опубликованному решению Нижегородского райсуда, нижегородка взыскала 33 млн руб. стоимости своего имущества, которое минимущества Нижегородской области реквизировало в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации. У собственницы изъяли земельный участок площадью 926 кв. м в центральной части Нижнего Новгорода и расположенные на нем два склада. Эти объекты недвижимости были оценены в 33 млн, однако по досудебной претензии министерство своевременно не выплатило стоимость реквизируемого имущества.

Бывшая владелица складов также требовала взыскать с органа власти проценты. Однако в части сроков и порядка оплаты министерство сослалось на нормы Бюджетного кодекса РФ, и во взыскании процентов суд истице отказал.

По Гражданскому кодексу реквизиция носит возвратный характер — после устранения чрезвычайной ситуации и ее последствий изъятое у собственника имущество должно быть ему возвращено. Однако в регионе сложилась собственная практика, когда органы власти, объявляя режим ЧС, безвозвратно изымают земельные участки и здания в своих целях. Поэтому необходима компенсация рыночной стоимости изымаемой недвижимости. Ряд собственников в принципе не согласны с реквизицией своих объектов и в судах оспаривают законность действий чиновников.

Иван Сергеев