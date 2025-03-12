Суд обязал варнавинскую администрацию вернуть автобусы до поселка Черемушки

Прокурор Варнавинского округа Нижегородской области обратился в суд с требованием к местной администрации организовать автотранспортное обслуживание населения в поселке Черемушки. Об этом сообщили в суде 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истец указал, что автобусный маршрут из окружного центра, рабочего поселка Варнавино, до Черемушек не функционирует длительное время. Суд признал, что это нарушает право граждан на обеспечение транспортной доступности и обязал администрацию округа организовать автотранспортное обслуживание поселка в срок до 1 июля 2025 года.

Галина Шамберина