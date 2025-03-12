Экс-руководитель краевого управления автодорог приговорен к шести годам колонии

Пермский районный суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя регионального управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично и через посредника в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Угольков

Андрей Угольков



Следствие и суд установили, что господин Угольков получил взятку в особо крупном размере через посредника в сумме 15,8 млн руб. По версии следствия, эти деньги он получил от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ.

Сам Андрей Угольков в ходе предварительного следствия вину признавал полностью. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный должен также заплатить штраф, равный пятикратной сумме взятки, с конфискацией имущества в размере взятки.