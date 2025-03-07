Полиция проводит проверку по факту ДТП с пострадавшей школьницей в Парголово

Школьница пострадала в аварии с Chevrolet Spark, которая произошла возле дома № 14 по Михайловской дороге в Парголово. По факту случившегося полиция проводит проверку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным главка, 25-летняя девушка за рулем иномарки сбила школьницу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали с травмами различного характера в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после смертельной аварии с ребенком под Тосно возбуждено уголовное дело.

Дарья Астанина