Мошенники с помощью угроз убедили жительницу Татарстана перевести им 600 тыс. рублей

Жительница Чистополя после запугиваний мошенников перевела на их счет 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенники с помощью угроз убедили жительницу Татарстана перевести им 600 тыс. руб

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мошенники с помощью угроз убедили жительницу Татарстана перевести им 600 тыс. руб

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По телефону неизвестный представился сотрудником ФСБ и сообщил 19-летней девушке, что ее подозревают в переводе денег террористическим организациям. Он также отправил ей поддельный скриншот, якобы подтверждающий перевод средств с ее личного счёта, и предложил заблокировать операцию, перечислив деньги на указанный им счет.

Аферисты оплатили девушке такси из Нижнекамска, где она находилась в момент звонка. Вернувшись в Чистополь, она обналичила деньги со счета отца и перевела мошенникам 600 тыс. руб.

В следственном отделе ОМВД России по Чистопольскому району после обращения девушки в полицию возбудили уголовное дело с признаками преступления по ст. 159 ч.3 УК РФ («Мошенничество»).

Дарья Сайфиева