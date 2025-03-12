Тело клиента стрелкового тира в Ленобласти нашли с огнестрельным ранением груди

Тело 31-летнего жителя Архангельской области с огнестрельным ранением нашли на огневом рубеже стрелкового тира «Мишень» в Сосновом Бору, сообщает «Фонтанка» 12 марта.

Пуля попала погибшему в грудь. Инцидент случился накануне. В полицию позвонил охранник, он прибыл в тир на Копорском шоссе после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.

Приехавшие на место правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что к гибели мужчины никто не причастен. Подробности несчастного случая пока не приводятся.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое нетрезвых жителей Мурино устроили стрельбу в районе Смольного собора. У молодых людей изъяли пневматический пистолет и патроны к нему.

Андрей Маркелов