В Самаре улицу Демократическую отремонтируют в 2025 году

Ремонт улицы Демократической запланирован в Самаре в 2025 году. При этом основание дорожного покрытия на пересечении с улицей Арена-2018 защитят от грунтовых и поверхностных вод. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, со среды, 12 марта, поворот налево на пересечении улиц Демократической и Арена-2018 запрещен. Ограничение введено на проезжей части в обоих направлениях.

Это связано с неудовлетворительным состоянием дороги. Чиновники считают, что ограничение повысит пропускную способность проезжей части на указанном участке.

Георгий Портнов