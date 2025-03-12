В Уфе охранникам «Пятерочки» вынесли приговор за похищение и разбой

Кировский районный суд Уфы вынес приговор четырем уфимцам в возрасте от 33 до 43 лет, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

По данным Объединенной пресс-службы судов региона, трое подсудимых являются охранниками магазина «Пятерочка». В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ), похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ), нарушении тайны переписки и телефонных переговоров (ч. 1 ст. 138 УК РФ), а также незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Суд приговорил их к лишению свободы от 7 до 12 лет в исправительных колониях строгого и особо строгого режимов и взыскал в пользу двоих потерпевших 900 тыс. руб.

Установлено, что в марте 2023 года подсудимые заперли покупателя в подсобке одного из супермаркетов: якобы он совершил мошенничество с программой лояльности магазина. Там они избили потерпевшего, вынуждая его признаться в противоправных действиях, а также «совершили насильственные сексуального характера». Затем на автомобиле они привезли молодого человека к другому служебному помещению сети магазинов, где под угрозой расправы потребовали сообщить пароль его мобильного телефона, а затем отпустили.

Также в ноябре-декабре 2022 года один из фигурантов уголовного дела под предлогом подозрения в краже из магазинов вымогал деньги у двоих человек, забрав у них паспорта, телефоны и другие ценности.

В феврале 2023 года один из осужденных вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, применяя насилие и используя наручники, похитили бывшую сотрудницу супермаркета вместе с ее знакомым и потребовали у нее 60 тыс. руб. за якобы совершенную кражу в магазине. Когда девушка отказалась, злоумышленники повезли их на автомобиле по городу, угрожая уголовной ответственностью и расправой, а также похитили у них паспорта.

Потерпевшие обратились в полицию. Участники группировки были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ.

Подсудимые не признали вину.

Майя Иванова