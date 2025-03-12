В Ленинградской области изъяли партию фальсифицированной сметаны со Ставрополья

В Ленинградской области изъяли партию фальсифицированной сметаны, произведенную в Ставропольском крае. Товар не соответствовал техническим требованиям, сообщили в Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Ее произвела ставропольская фирма ООО «Русмолоко».

«Для предотвращения поставок на внешние рынки, не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех компаний»,— сообщают в ведомстве.

Проверки показали, что в сметане содержатся растительные жиры, что противоречит установленным нормам. Материалы о фальсификатах направили в Роспотребнадзор.

Николай Аксенов