В Ленинградской области изъяли партию фальсифицированной сметаны со Ставрополья
В Ленинградской области изъяли партию фальсифицированной сметаны, произведенную в Ставропольском крае. Товар не соответствовал техническим требованиям, сообщили в Россельхознадзоре.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Ее произвела ставропольская фирма ООО «Русмолоко».
«Для предотвращения поставок на внешние рынки, не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех компаний»,— сообщают в ведомстве.
Проверки показали, что в сметане содержатся растительные жиры, что противоречит установленным нормам. Материалы о фальсификатах направили в Роспотребнадзор.