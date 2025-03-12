В Красноярском крае возбуждено дело из-за нехватки жизненно важных лекарств

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при закупке жизненно важных лекарств для льготников. С жалобами на дефицит обратились 20 человек, сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, в период до 25 февраля этого года неустановленные должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение на территории региона, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. Следователи считают, что они не определили потребности и объем лекарств, а также медицинских изделий, которые требуются людям с сахарным диабетом и муковисцидозом. В результате в крае возник дефицит таких медикоментов.

Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что закупкой занимались сотрудники регионального минздрава.

Александра Стрелкова