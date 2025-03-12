Рейсы из Москвы приземлились в Самаре с задержкой из-за тумана

В среду, 12 марта, задержались два авиарейса из Москвы, летевшие в Самару. Речь идет о самолетах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа». Это было связано с сильным туманом, сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

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«Отправление ближайших рейсов планируем по расписанию: в 10:50 (MSK+1) вылетел рейс SU-1603, в 11-15 — рейс DP-5582»,— говорится в сообщении.

В среду аэропорт Курумоч предупредил о возможной задержке рейсов из-за погодных условий. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана при видимости 500 м и менее.

Георгий Портнов