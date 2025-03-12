В Сормове закрыли доступ к канализационному люку, куда незаконно сливали отходы

На улице Иванова в Сормовском районе Нижнего Новгорода ограничили доступ к канализационному люку, куда незаконно сливали жидкие бытовые отходы. В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Оксаны Кислицыной рассказали, что жители долгое время жаловались в различны органы, включая правоохранительные, но на них не реагировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сормовичи пожаловались омбудсмену, что к ним во двор ассенизаторские машины приезжали одна за другой каждый день на протяжении длительного времени. Канализация постоянно переполнялась, образуя лужи из сточных вод.

Оксана Кислицына сообщила, что работа по обращению длилась три месяца, и, наконец, административно-техническая инспекция оштрафовала водителей машин, которые сливали отходы, а специалисты АО «Нижегородский водоканал» демонтировали канализационный люк. На его месте установили металлическую плиту с ограничением доступа посторонним лицам.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за «черных ассенизаторов» правительство Нижегородской области обсуждает с «Нижегородским водоканалом» варианты приема жидких отходов в спецсети, которые компании предстоит построить в шести районах города.

Галина Шамберина