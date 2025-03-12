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Более 48 млн рублей потеряли нижегородцы из-за мошенников за неделю

С 3 по 9 марта жители Нижегородской области отдали аферистам более 48 млн руб. На прошлой неделе полиция зарегистрировала 96 преступлений, связанных с мошенничеством, сообщили в региональном управлении МВД.

Чаще всего злоумышленники прибегали к «звонкам от службы безопасности банка» — таких случаев было 38. Еще 21 раз мошенники предлагали дополнительный заработок, а 11 преступлений были связаны с онлайн-покупками.

Полиция призвала жителей быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам или сообщениям.

Елена Ковалева