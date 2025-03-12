Власти Ижевска объяснили разрешение стройки мечети на границе водоохранной зоны

Строительство мечети на границе водоохранной зоны в Ижевске, большую часть которой будет занимать пункт раздачи горячего питания для малоимущих, разрешено при соблюдении всех санитарных требований и без присваивания берега реки объектом, сообщил «Ъ-Удмуртия» представитель городской администрации. Вся документация по отведению канализации согласована, и береговая зона не будет затронута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов

«В будущем там появится небольшое двухэтажное здание для благотворительного проекта помощи нуждающимся. Объект построят на добровольные пожертвования меценатов из Удмуртии»,— добавил представитель муниципалитета.

Напомним, в Ижевске строительство религиозного объекта на ул. Максима Горького, 13 началось в декабре 2024 года. На встрече с журналистами муфтият заявил, что все разрешения на его возведение получены. Общественники разошлись в оценках числа бездомных в Ижевске — от 2,5 тыс. до 13 тыс. человек, но согласились с тем, что расширение поддержки «можно только приветствовать».

Подробнее об этом читайте в материале «Молись и питайся».