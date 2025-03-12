Назначен заместитель министра ЖКХ Челябинской области

Заместителем главы министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области стал экс-глава Краснопольского сельского поселения Сергей Зырянов. Ему установлен испытательный срок в шесть месяцев. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, подписал губернатор Алексей Текслер 12 марта.

Сергей Зырянов руководил Краснопольским сельским поселением с 2013 года. С мая 2022-го он также работал заместителем главы администрации Ясиноватского муниципального округа и председателем комиссии по распределению гуманитарной помощи.