Полиция начала проверку по факту отравления шпица в одном из сел Сочи

В отделе полиции Адлерского района УВД по городу Сочи зарегистрировано заявление хозяев померанского шпица, внезапно погибшего в селе Черешня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УВД по Сочи Фото: УВД по Сочи

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение»,— сообщают в районном УВД.

Предварительно установлено, что две сестры, арендующие дом в предгорном селе, обнаружили своего питомца мертвым во дворе дома. Девушкам удалось изучить запись камеры наружного наблюдения, которая запечатлела, как владелец дома ночью оставил во дворе миску с едой. Собака поела из миски и умерла на месте.

Хозяин дома утверждает, что не собирался травить шпица, а отраву планировал использовать против бродячих кошек.

Игорь Ремизов