В Тольятти приостановили отношения с побратимами из недружественных стран

В Тольятти поставлены на паузу отношения с европейскими городами-побратимами и городами-партнерами. Эта информация прозвучала на комиссии по социальной политике гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В настоящее время Тольятти состоит в побратимских или партнерских отношениях с одиннадцатью городами из десяти стран. В их число входят Вольфсбург (Германия), Ново-Место (Словения), Гавр (Франция), Пьяченца и Ре (Италия), а также Флинт (США). Сегодняшняя геополитическая ситуация не позволяет продолжать развивать отношения с этими городами. Хотя, как подчеркнул начальник отдела международных и межрегиональных связей администрации Олег Панков, ни один из них не направил в адрес администрации Тольятти заявлений о прекращении отношений.

Зато в 2024 году продолжились побратимские связи с Бобруйском (Беларусь). Тольятти и Бобруйск обменялись визитами, в ходе которых затрагивались вопросы сотрудничества предприятий, обсуждалось проведение культурных мероприятий, обмен гастролями театров.

Также поддерживаются партнерские связи с административным районом Футянь (КНР). В ходе визита туда тольяттинской делегации обсуждались вопросы образования.

Алексей Алексеев