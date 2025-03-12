Около половины жителей Ижевска используют нейросети для работы и учебы

48% ижевчан уже применяют искусственный интеллект (ИИ), согласно опросу сервиса SuperJob. Из них 34% используют ИИ для личных целей, 11% — в работе, а 10% — для учебы. Мужчины чаще обращаются к ИИ для личных и учебных задач, в то время как женщины используют его преимущественно в профессиональной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уровень вовлеченности в новые технологии варьируется по возрасту: 63% горожан до 35 лет, 42% в возрасте от 35 до 45 лет и лишь 21% среди старше 45 лет. Молодежь активно использует ИИ во всех сферах: почти каждый второй — для личных целей, каждый третий — для учебы, а 30% — в работе.

Также наблюдается зависимость использования нейросетей от дохода: 25% респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. и 56% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. используют ИИ.

Среди пользователей нейросетей 23% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 55% — скорее удовлетворены, 13% — скорее не удовлетворены, а 9% — не удовлетворены вовсе.

Напомним, жители Удмуртии стали пользоваться нейросетями в 2,3 раза чаще, чем год назад. Эксперты отмечают, что бизнес также активизировал работу с ИИ и если ранее в тренде были сервисы для генерации изображений и картинок, то сегодня внедряются речевые модели и программы контроля рабочих процессов. Среди негативных последствий повсеместного внедрения нейросетей называются угроза утечки конфиденциальных данных и ошибки при отсутствии проверки со стороны пользователя.

Подробнее об этом читайте в материале «ИИ есть за меня будете».