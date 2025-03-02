ИИ есть за меня будете

Жители Удмуртии стали пользоваться нейросетями в 2,3 раза чаще, чем год назад. Эксперты отмечают, что бизнес также активизировал работу с ИИ и если ранее в тренде были сервисы для генерации изображений и картинок, то сегодня внедряются речевые модели и программы контроля рабочих процессов. Среди негативных последствий повсеместного внедрения нейросетей называются угроза утечки конфиденциальных данных и ошибки при отсутствии проверки со стороны пользователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество жителей Удмуртии, которые используют нейросети, увеличилось в 2,3 раза за год. Такой результат показало исследование мобильного оператора Yota по итогам анализа обезличенных данных абонентов в январе 2025 года. Объем мобильного трафика, потраченного на ресурсы с нейросетевыми инструментами, за 12 месяцев увеличился на 97%.

Лидером среди ИИ-сервисов, используемым абонентами из республики, стала китайская нейросеть DeepSeek. Согласно данным оператора, стартовавшая в конце декабря 2024 года третья версия сервиса обогнала в регионе предыдущего лидера «Шедеврум» от «Яндекса» на 68%. В региональный рейтинг также вошли такие ИИ-инструменты как GigaChat, ChatGPT и Hailuo AI.

По данным оператора, среди жителей республики, использующих нейросети, большинство составляют мужчины — 60%. По возрастному параметру среди пользователей ИИ-сервисов 1-е место занимают люди в возрасте 26-35 лет — 32%, с незначительным отставанием идут жители 36-45 лет — 31%, на третьем месте абоненты 46-55 лет — 20%.

Схожие данные по запросу «Ъ-Удмуртия» предоставил оператор связи T2. По данным компании, по итогам января 2025 года 57% пользователей нейросетей в регионе составили мужчины. Единственным сервисом, среди клиентов которого превалируют женщины, оказался GigaChat — 60% посетителей ресурса. Возрастная аудитория пользователей ИИ-сервисов среди абонентов оператора распределилась следующим образом: 41-45 лет – 16%, 36-40 лет – 15%, 18-25 лет — 13%, жители до 18 лет – 9%. Наибольшим спросом у клиентов T2 пользуются DeepSeek, Open AI, GigaChat и Qwenlm.ai.

В пресс-службе регионального филиала T2 также рассказали об ИИ-алгоритмах, которые используются в работе самой компании — это программы для повышения качества сигнала, мониторинга и прогнозирования нагрузок на сеть, а также вычисления маршрутов передвижения пользователей.

Кроме того, внедрение ИИ-алгоритмов помогло «поумнеть» чат-боту оператора, который получил функции детализации расходов, подбора тарифа, настройки трафика и другие. Около 75% обращений закрываются искусственным интеллектом. В компании отметили, что только 30-35% абонентов сегодня хотят общаться по вопросам связи исключительно «вживую».

Напомним, в ноябре 2024 года стартовал совместный проект «Сбера» и миннаца республики, в рамках которого нейросетевая модель GigaChat станет доступна для работы на удмуртском языке. «Примеров, когда AI-технологии помогли воссоздать утраченное и сохранить культурное наследие, много. С помощью искусственного интеллекта мы занимались распознаванием рукописей Петра I и расшифровкой древних египетских манускриптов»,— сказал директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко.

Директор по развитию ижевской ГК «Торуда», работающей в сферах торговли, строительства и благоустройства, Максим Соломатов рассказал, что нейросетевые технологии используется в компании для написания текстов, создания визуального контента и при подготовке маркетинговых проектов. Среди нейросетей предпочтение в компании также отдают DeepSeek, в качестве ее преимуществ спикер отметил бесплатный доступ и скорость работы. По его словам, внедрение в работу нейросетей позволило значительно увеличить скорость создания контента.

«Еще одна задача, которую мы хотим частично переложить на нейросети — это моделирование детских игровых комплексов. Но по нашему опыту, ИИ пока с этим не справляется, в том числе сложности возникают с соблюдением пропорций. Будем следить за дальнейшим развитием программ»,— сообщил господин Соломатов.

Бизнес-консультант, представитель ассоциации выпускников бизнес-акселераторов Александр Некрасов отмечает, что многие компании региона уже давно и успешно используют ИИ-сервисы для генерации изображений и текстов. Новым трендом, по его словам, сейчас являются нейросетевые ассистенты — в том числе, речевые модели и программы контроля рабочих процессов, которые также все активнее внедряют компании республики.

Руководитель маркетинга в «Лаборатории искусственного интеллекта» при «Синергии» Наталья Браславская среди минусов повсеместного внедрения нейросетей называет возможную утечку конфиденциальной информации компании и ошибки при недостаточном контроле результатов со стороны пользователей. «Это особенно критично в сферах медицины, финансов или безопасности, где последствия ошибок могут быть катастрофическими»,— отмечает эксперт.

По мнению госпожи Браславской, в ряде иных отраслей, таких как копирайтинг, нейросети уже могут заменить сотрудника «средней руки», но никогда не смогут заменить профессионала в своей сфере.

Директор агентства Starlight Communications Вадим Скосырев отмечает, что даже текстовые нейросети на сегодняшний день несовершенны, поскольку нередко берут за основу ответов недостоверные данные. В пример он приводит исследование Стэнфордского университета от 2024 года, согласно которому в 69-88% при запросах на юридическую тематику ИИ-сервисы выдавали неверные сведения.

По мнению эксперта, нейросети могут взять на себя часть задач по анализу данных и подготовке презентационных материалов, но они не могут быть наделены эмоциональным интеллектом и социальными навыками, а значит вряд ли когда-либо «освоят тонкое искусство живого человеческого общения».

Дмитрий Горбунов