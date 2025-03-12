В 2024 году внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 6%

Внешнеторговый оборот (ВТО) Башкирии в 2024 году вырос на 6,4% по сравнению с 2023 годом. Объем экспорта увеличился на 4,2%, импорта — на 12,2%, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева. Экспорт составляет 71,1%, импорт — 28,9% от общего объема ВТО региона. По итогам прошлого года 103 зарубежные страны стали партнерами Башкирии, отметила госпожа Болычева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сегодня мы держим курс на Юго-Восточную Азию»,— пояснила министр, отметив, что в топ-10 контрагентов республики вошли Китай, Турция, Индия, Казахстан, Тунис, Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Бразилия и Ливия. По ее словам, в 2024 году экспорт с этими странами составил 78,9% от общего объема экспорта региона, внешнеторговый оборот — 74,7%.

Кроме того, растет внешнеторговый оборот со странами СНГ, БРИК и ШОС, Азии и Африки, а также Южной Америки. Так, ВТО со странами СНГ вырос на 3,6% по сравнению с показателем за 2023 год, БРИКС — на 26,1%, ШОС — на 19,3%, Азии — на 7,5%, Африки — в 2,6 раза, Южной Америки — в 4,9 раза.

Майя Иванова