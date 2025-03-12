Экс-главу поселения в Агаповском районе приговорили к условному сроку за растрату

Агаповский районный суд признал виновным бывшего главу Буранного сельского поселения Геннадия Шкутина в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что Геннадий Шкутин в июне 2023 года заключил фиктивный договор поставки строительных материалов для нужд администрации на сумму 35 тыс. руб., подписал счет-фактуру о получении товаров и дал указание подчиненным заплатить за якобы поставленный товар бизнесмену. Вскоре от предпринимателя он получил эту сумму обратно наличными и потратил на собственные нужды.

Кроме того, в мае 2023 года экс-глава поселения получил от администрации района средства на укрепление дамбы на реке Нижняя Солодянка, однако своевременно до наступления холодов контракт не заключили. Чтобы избежать критики и возвращения выделенных денег в бюджет района, Геннадий Шкутин подписал с предпринимателем договор, подписал акты приемки фактически не выполненных работ и произвел оплату в размере 92 тыс. руб. При этом он получил от бизнесмена устное обещание закончить работы летом 2024 года, которые тот выполнил только после возбуждения уголовного дела. В ходе расследования причиненный ущерб бывшим главой поселения возмещен в полном объеме.

Помимо условного лишения свободы, фигуранту назначили наказание в виде испытательного срока на два года со штрафом в размере 100 тыс. руб. Также Шкутина лишили права занимать должности в госорганах в течение двух лет.

Виталина Ярховска