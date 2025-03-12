«Амкар-Пермь» завершил южный сбор поражением

Пермский «Амкар» завершил первый этап южных учебно-тренировочных сборов в Краснодарском крае поражением от «Рубина-2». Итог поединка — 1:2 в пользу казанской команды. Единственный гол — на счету Никиты Голдобина. В рамках подготовки к новому сезону пермяки провели на юге четыре контрольных матча. Поделили очки с «Космосом» из Долгопрудного, обыграли «Сочи-2» и уступили дублю «Рубина».

По словам главного тренера пермской футбольной команды Андрея Блажко, в целом этап прошел неплохо. Все, что намечали, удалось сделать. Игроки находятся в настоящее время под нагрузкой, поэтому результаты проверочных игр разнятся.

После трех дней отдыха футболисты «Амкара» начнут завершающий этап подготовки к сезону. Он также пройдет на юге.