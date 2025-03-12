В «Сириусе» запатентовали новый способ борьбы с ожирением

Ученые «Сириуса» разработали и запатентовали новый способ борьбы с ожирением. Для этого применяются методы генной терапии. Разработку успешно протестировали на мышах, теперь исследователи готовятся к более масштабным испытаниям, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Идея проекта в том, чтобы с помощью специальных безопасных вирусов доставлять в жировую клетку последовательности гена, который превращает белый жир в более активный — бежевый. Ген включает производство белка, который отвечает за сжигание жира, и организм тратит больше энергии даже без физической нагрузки.

Технологию уже опробовали на мышах. После того как животным ввели препарат, их вес начал заметно снижаться. Ученые отмечают, что эта разработка позволит не только бороться с ожирением, но и откроет новые пути лечения других метаболических недугов.

Авторами проекта стала команда ученых направления «Генная терапия» Научно-технологического университета «Сириус».

Александра Каверина