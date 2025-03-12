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В Самарской области в пользу работника предприятия взыскали компенсацию за производственную травму

По решению суда в пользу работника предприятия взыскана компенсация морального вреда за производственную травму в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 61-летний сотрудник электросетевой организации выполнял работы по устранению неисправностей электроснабжения многоквартирного дома. Он упал с лестницы и получил множественные травмы.

Руфия Кутляева