В Самарской области в пользу работника предприятия взыскали компенсацию за производственную травму

По решению суда в пользу работника предприятия взыскана компенсация морального вреда за производственную травму в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 61-летний сотрудник электросетевой организации выполнял работы по устранению неисправностей электроснабжения многоквартирного дома. Он упал с лестницы и получил множественные травмы.

Руфия Кутляева